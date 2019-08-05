Наингголан вернулся в "Кальяри"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан перешел в "Кальяри", сообщает официальный сайт островитян. Клуб с Сардинии арендовал игрока до конца сезона.

Таким образом, бельгиец вернулся в клуб, где он уже выступал ранее. До этого стало известно, что "Интер" не рассчитывает на игрока.

31-летний футболист в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Интер" и забил семь мячей при трех голевых передачах. Его контракт рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что им интересуются китайские "Шанхай Шеньхуа" и "Далянь Ифан".

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