"МЮ" продаст "Реалу" Погба не меньше, чем за 150 миллионов

"Манчестер Юнайтед" не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба, сообщает Marca. Клуб хочет продить контракт с французом и стоить вокруг него игру в следующем сезоне.

Однако Погба также хочет видеть в своем составе "Реал" и непосредственно главный тренер, соотечественник француза Зинедин Зидан.

"МЮ" готов расстаться с лидером средней линии не меньше, чем за 150 миллионов. Сам Погба склоняется к переходу в мадридский клуб.

Погба вернулся в "МЮ" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч и 16 голов во всех турнирах.