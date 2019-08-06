"МЮ" отверг новое предложение "Интера" по Лукаку

"Манчестер Юнайтед" вновь отказался продавать в "Интер" форварда Ромелу Лукаку, сообщают британские СМИ.

Как информируют Sky Sports, итальянский клуб предлагал за игрока 68 миллионов фунтов (около 73 миллионов евро). "МЮ" хочет не менее 85 миллионов.

В сезоне-2018/19 26-летний Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

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