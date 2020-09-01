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«МЮ» может перехватить у «Ливерпуля» Тиагу Алькантару

1 сентября 2020, 12:53

  1. Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как утверждает Dagbladet, «МЮ» уже провели переговоры с хавбеком. Однако переход его затруднен в связи с высокими запросами игрока.

    Ранее сообщалось, что Тиагу Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль».

    В сезоне-2019/20 29-летний испанец провел 40 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах и помог «Баварии» выиграть чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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