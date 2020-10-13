Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с «СЭ» подвел итоги первой трети чемпионата и рассказал о ситуации с газоном на стадионе «Фишт».

— Хорошо, что у нас практически нет поражений. Ребята с такими результатами набирают уверенность. Загадывать не хочется, это спорт. Надеюсь, будем продолжать с таким же настроем, — сказал Рубашко «СЭ». — Мы на «Фиште» не тренируемся, не видел, как там газон сейчас. Знаю, что работы ведутся ежедневно. Руководство понимает, что с газоном были проблемы. Не хочу сказать, что он был совсем ужасный, играть на таком можно. Комиссия же присутствовала на матче. Но мы понимаем, что его нужно улучшать, поэтому каждый день с полем ведется работа. Думаю, скоро выправят все дела.

По трансферам еще посмотрим. Состав практически укомплектован. Может быть, в последние дни трансферного окна еще что-то произойдет. У нас нету конкретных позиций, которые хотели бы укрепить, будем смотреть по ситуации. (Сергей Федоров)