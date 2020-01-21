Моуринью хочет подписать одноклубника Головина. Все из-за травмы Кейна

Нападающий «Монако» Ислам Слимани может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает The Sun, ссылаясь на The Telegraph. По информации СМИ, «Тоттенхэм» проявляет интерес к 31-летнему алжирскому футболисту.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью лично заинтересован в одноклубнике Александра Головина. «Тоттенхэм» активно ищет замену форварду Харри Кейну, который выбыл приблизительно до апреля 2020-го из-за травмы.

В текущем сезоне Слимани провел 14 матчей за «Монако», забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 8 миллионов евро.

Слимани выступает за монегасков на правах аренды. Футболист принадлежит «Лестеру».