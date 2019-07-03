Мораес перешел в "Астон Виллу"

Нападающий Уэсли Мораес Феррейра перешел из "Брюгге" в "Астон Виллу". 22-летний бразилец перешел в английский клуб за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразильский нападающий забил 17 голов и сделал 10 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах.

Напомним, в прошлом году Мораес был признан лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии.