«Монако» объявил об уходе хавбека Боскильи
28 января 2020, 20:48
Полузащитник Габриэл Боскилья покинул «Монако», сообщает пресс-служба монегасков. 23-летний бразилец вернется на родину, где пройдет медицинское обследование с «Интернасионалем».
В текущем сезоне Боскилья провел 6 матчей за «Монако» и не отметился результативными действиями. Хабвек выступал за монегасков с 2015 года.
??? L'AS Monaco annonce un accord de principe avec le Sport Club Internacional en vue d'un transfert de Gabriel Boschilia.https://t.co/grBQBNbrst— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 28, 2020
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