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Миланские клубы хотят подписать игрока сборной Сербии

13 октября 2020, 16:14
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Интер» или в «Милан», сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, миланские клубы пытались купить 25-летнего серба, однако получили отказ. «Орлов» не устроила сумма компенсации, они требуют минимум 60 миллионов евро за игрока.

В нынешнем сезоне серии А Милинкович-Савич провел 3 матча, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу.

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