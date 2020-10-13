Миланские клубы хотят подписать игрока сборной Сербии

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Интер» или в «Милан», сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, миланские клубы пытались купить 25-летнего серба, однако получили отказ. «Орлов» не устроила сумма компенсации, они требуют минимум 60 миллионов евро за игрока.

В нынешнем сезоне серии А Милинкович-Савич провел 3 матча, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу.