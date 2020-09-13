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«Милан» хочет приобрести Миленковича, но «Фиорентина» предлагает им Кьезу

13 сентября 2020, 12:24
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«Милан» и «Фиорентина» ведут переговоры о возможных трансферах, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, главный тренер россонери Стефано Пиоли хочет видеть в своей команде защитника Николу Миленковича. Однако сам футболист не хочет уходить.

«Фиалки» предлагают взамен другого своего футболиста — нападающего Федерико Кьезу. Форвард не хочет продлевать контракт, а клуб не против продать его, так как в противном случае он может уйти бесплатно или за меньшие деньги. Соглашение истекает летом 2022 года.

22-летний Федерико Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Фиорентину» и забил 11 мячей при девяти голевых передачах.

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