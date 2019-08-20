«Милан» хочет подписать Йовича из «Реала»

Нападающий «Реала» Лука Йович может уже этим летом сменить команду. Как сообщает Gazzetta dello Sport, на 21-летнего серба претендует «Милан», который готов арендовать форварда, чтобы тот имел больше игровой практики.

Ранее испанские СМИ сообщали, что по ходу предсезонной подготовки Йович не убедил главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, и тот на него не рассчитывает. Напомним, что форвард был приобретен у франкфуртского «Айнтрахта» в июне за 60 миллионов евро.