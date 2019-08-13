Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить его от перехода в "Реал"

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси делает все возможное, чтобы убедить Неймара вернуться в каталонский клуб. Он позвонил бразильцу и попросил его отказаться от более выгодного предложения "Реала", сообщает Marca.

"Реал" занялся трансфером Неймара после того, как потерпел неудачу с переходом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Отмечается, что возвращение Неймара в "Барселону" в это трансферное окно маловероятно из-за нежелания каталонцев тратить большие деньги.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Ранее неоднократно сообщалось, что форвард несчастлив в "ПСЖ" и хочет вернуться в столицу Каталонии.

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