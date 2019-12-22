Месси хочет, чтобы Видаль остался в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси хотел бы, чтобы полузащитник Артуро Видаль остался в команде, сообщает Calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что игрок хочет уйти в «Интер», но «Барса» не намерена его продавать. При этом у чилийца напряженные отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде. Так, футболист самовольно покинул тренировку перед эль-класико, узнав, что он не сыграет в стартовом составе против «Реала».

Тем не менее, у него есть поддержка в команде. Лионель Месси хочет, чтобы он остался в команде. Такое же мнение и у других ключевых игроков каталонской команды.

32-летний Артуро Видаль в текущем сезоне провел 19 матчей за «Барселону» и забил пять мячей при одной голевой передаче.