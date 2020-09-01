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Матвиенко, которым интересуется «Локомотив», дал согласие на переход в «Лидс»

1 сентября 2020, 20:39
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Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко дал согласие на переход в «Лидс», сообщает TodoFichajes.

По данным источника, 24-летний украинец уже сообщил «горнякам», что намерен перейти в топ-чемпионат. Ранее СМИ сообщали, что в услугал Матвиенко заинтересован «Локомотив».

В прошлом сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

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