"Манчестер Юнайтед" отказался менять Погба на Хамеса

"Реал" не оставляет надежд подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Мадридцы предложили 30 миллионов евро и хавбека Хамеса Родригеса в обмен на Погба, сообщает The Times. Манкунианцы ответили отказом.

26-летний Поль Погба в прошлом сезоне провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что переход Погба обойдется "Реалу" в 270 миллионов.

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