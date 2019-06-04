"Манчестер Юнайтед" определился с заменой де Хеа в случае ухода испанца

"Манчестер Юнайтед" поинтересовался доступностью трансфера вратаря "Лилля" Майка Меньяна. 23-летний француз рассматривается в качестве замены Давиду Де Хеа, который может покинуть английский клуб, сообщает Mirror.

Контракт 28-летнего испанца истекает в следующем году. Пока он не собирается его продлевать и отклонил предложение с зарплатой в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Трансферная стоимость Меньяна оценивается в 31 миллион фунтов стерлингов.

Меньян в прошедшем сезоне в составе "Лилля" занял второе место в чемпионате Франции. В 38 встречах Лиги 1 он пропустил 33 гола.

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