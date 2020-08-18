«Манчестер Юнайтед» нашел альтернативу Санчо

«Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно намерен подписать нападающего «Ювентуса» Дугласа Косту, сообщает Sky Sports.

Руководство манкунианцев видит в 29-летнем бразильце альтернативу форварду Джейдону Санчо, которого не хочет отпускать дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне серии А Дуглас Коста провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. Портал transfermarket оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.