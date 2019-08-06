"Манчестер Юнайтед" может приобрести Эриксена

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail. "Красные дьяволы" способны предложить порядка 70 миллионов фунтов стерлингов. Также они могут продать Поля Погба, чтобы получить дополнительные средства.

Ранее СМИ писали, что интерес к 27-летнему датчанину проявляют также "Ювентус" и "Реал". В минувшем сезоне Эриксен провел 51 матч за "Тоттенхэм", забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

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