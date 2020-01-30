Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» может арендовать бывшего форварда «Зенита» Рондона

17:49
Теги:

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду китайского клуба «Далянь Ифан» Саломону Рондону, сообщают британские СМИ.

По данным The Times, «МЮ» решил рассмотреть такой вариант после неудачи с форвардом «Милана» Кишитофом Пентеком, который, скорее всего, перейдет в «Герту». «Манчестер Юнайтед» хочет арендовать игрока после того, как в Китае отменили старт чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

30-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 11 матчей в китайской Суперлиге и забил пять мячей при трех голевых передачах. Ранее он уже выступал в Англии за «Ньюкасл» и «Вест Бромвич». В России он играл за «Зенит» и «Рубин».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир