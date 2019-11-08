«Манчестер Юнайтед» интересуется одноклубниками Черышева
8 ноября 2019, 22:14
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нескольких игроков «Валенсии», сообщает Deporte Valenciano. Главной целью английского клуба является защитник «Валенсии» Хосе Гайя.
Также «Манчестер Юнайтед» интересны полузащитники Карлос Солер и Ферран Торрес.
Гайя в текущем сезоне провел 7 матчей в чемпионате Испании, а также 2 встречи в Лиге чемпионов.
На счету Феррана Торреса голевая передача в 11 встречах ла лиги, у Солера 4 игры.
«Валенсия» после 12-го тура чемпионата Испании занимает 13-е место. За «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...