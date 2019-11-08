Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» интересуется одноклубниками Черышева

8 ноября 2019, 22:14
Теги:

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нескольких игроков «Валенсии», сообщает Deporte Valenciano. Главной целью английского клуба является защитник «Валенсии» Хосе Гайя.

Также «Манчестер Юнайтед» интересны полузащитники Карлос Солер и Ферран Торрес.

Гайя в текущем сезоне провел 7 матчей в чемпионате Испании, а также 2 встречи в Лиге чемпионов.

На счету Феррана Торреса голевая передача в 11 встречах ла лиги, у Солера 4 игры.

«Валенсия» после 12-го тура чемпионата Испании занимает 13-е место. За «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир