«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, манкунианцы готовят официальное предложение по 20-летнему англичанину. Сообщалось, что «Боруссия» хочет получить за игрока 120 млн евро, а «МЮ» не готов отдать более 100 млн евро.

В сезоне-2019/20 Санчо забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 117 миллионов евро.