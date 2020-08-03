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«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по Санчо

3 августа 2020, 09:59
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, манкунианцы готовят официальное предложение по 20-летнему англичанину. Сообщалось, что «Боруссия» хочет получить за игрока 120 млн евро, а «МЮ» не готов отдать более 100 млн евро.

В сезоне-2019/20 Санчо забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 117 миллионов евро.

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