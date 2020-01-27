«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по Бруну Фернандешу

«Манчестер Юнайтед» не оставил попыток приобрести полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, в клубе рассматривают возможность нового предложения. Ранее «Спортинг» отказался продавать игрока за 45 миллионов евро. Португальский клуб потребовал 85 миллионов. Указано, что клубы готовы к компромиссам, но английский клуб вряд ли предложит больше 55 миллионов.

25-летний португалец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спортинг» и забил 15 мячей при 14 голевых передачах.