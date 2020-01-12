«Манчестер Сити» включился в гонку за Грилиша

Капитан и полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Metro. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола заинтересован в его приобретении летом, как и «Манчестер Юнайтед». Действующие чемпионы Англии планируют до пяти трансферов.

Всего в текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина 8 голов и 6 результативных передач в 22 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро. Контракт Грилиша рассчитан до лета 2023 года.