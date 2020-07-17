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«Манчестер Сити» интересуется Тальяфико

09:32
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sports Illustrated.

По сведениям источника, 27-летним аргентинцем интересуется «Манчестер Сити», который ищет усиление на левом фланге обороны.

Также сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Лестера», «Челси» и «Арсенала».

В сезоне-2019/20 Тальяфико провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал результативную передачу, а также заработал 12 желтых карточек.

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