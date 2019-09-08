«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Английский клуб предпримет попытку приобрести 20-летнего португальца этой зимой, утверждает Record.

Луиш провел в нынешнем сезоне 5 матчей, в которых успел отметиться одной голевой передачей. Портал transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 15 миллионов евро.

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