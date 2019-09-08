«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»
8 сентября 2019, 23:20
Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Английский клуб предпримет попытку приобрести 20-летнего португальца этой зимой, утверждает Record.
Луиш провел в нынешнем сезоне 5 матчей, в которых успел отметиться одной голевой передачей. Портал transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 15 миллионов евро.
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