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«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»

8 сентября 2019, 23:20
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Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Английский клуб предпримет попытку приобрести 20-летнего португальца этой зимой, утверждает Record.

Луиш провел в нынешнем сезоне 5 матчей, в которых успел отметиться одной голевой передачей. Портал transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 15 миллионов евро.

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