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«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Реала»

15:05
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос, который выступает в аренде в «Арсенале», может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Don Balon.

По данным источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола. У Себальоса действующее соглашение с мадридцами до июня 2023-го года.

В сезоне-2020/21 Себальос провел за «Арсенал» 6 матчей, на его счету 1 результативная передача.

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