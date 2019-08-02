Магуайр попросил руководство "Лестера" отпустить его в "МЮ"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sky Sports. По информации СМИ, 26-летний англичанин дал понять руководству "лис", что хочет покинуть команду.

"МЮ" готов заплатить "Лестеру" 80 миллионов фунтов стерлингов за Магуайра, "Лестер" хочет получить 85 миллионов.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро. В активе защитника 20 игр за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что Магуайр может стать самым дорогим защитником в истории футбола. Отметим, что трансферный рекорд по сумме, выплаченной за игрока обороны, принадлежит игроку "Ливерпуля" Виргилу ван Дейку, который перешел в мерсисайдскую команду в январе 2018-го из "Саутгемптона" за 84,65 миллионов евро.

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