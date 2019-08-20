Лосано прилетел в Неаполь. Фото
20 августа 2019, 20:14
Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано станет игроком «Наполи». 24-летний мексиканец приелетел в Неаполь для прохождения медосмотра и последующего подписания контракта, сообщает Sky Italia.
«Наполи» заплатит за Лосано 40 миллионов евро. Сам футболист будет получать запрплату 4 миллиона евро за сезон. В контракте будут прописан отступные в размере 130 миллионов за форварда.
Hirving Lozano's arrival in Rome. ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/eOJoOipJsJ— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) August 20, 2019
В прошлом сезоне Лосано в 30 матчах забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.
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