Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Лосано прилетел в Неаполь. Фото

20 августа 2019, 20:14
Теги:

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано станет игроком «Наполи». 24-летний мексиканец приелетел в Неаполь для прохождения медосмотра и последующего подписания контракта, сообщает Sky Italia.

«Наполи» заплатит за Лосано 40 миллионов евро. Сам футболист будет получать запрплату 4 миллиона евро за сезон. В контракте будут прописан отступные в размере 130 миллионов за форварда.

В прошлом сезоне Лосано в 30 матчах забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир