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«Лос-Анджелес Гэлакси» — фаворит в борьбе за Ибрагимовича

12 ноября 2019, 23:54
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к продлению контракта с клубом, сообщает Football Italia. К 38-летнему шведу проявляет интерес ряд клубов, включая «Наполи», «Милан» и «Болонью», которую возглавляет друг Ибрагимовича Синиша Михайлович.

Тем не менее, Ибрагимович склоняется к тому, чтобы остаться в MLS. «Гэлакси» предлагает ему двухлетний контракт на 15 миллионов долларов.

Ибрагимович защищает цвета «Гэлакси» с 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 31 гол в 31 матче MLS.

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