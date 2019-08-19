Льоренте близок к переходу в «Наполи»

Фернандо Льоренте в ближайшее время станет игроком «Наполи», сообщает Goal. 34-летний испанец находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Тоттенхэмом».

Ранее к нему проявляли интерес другие итальянские клубы — «Лацио», «Интер», «Рома» и «Фиорентина».

Льоренте уже играл в Италии в составе «Ювентуса» с 2013 по 2015 год. Также в его карьере были «Атлетик», «Севилья» и «Суонси». В составе «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 он провел 35 матчей и забил 8 голов.