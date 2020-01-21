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«Ливерпуль» может продать Шачири летом за 30 миллионов евро

21 января 2020, 16:38
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Известный журналист Джеймс Пирс сообщил у себя в Twitter о том, что полузащитник Джердан Шачири может покинуть «Ливерпуль».

По словам Пирса, «красные» отклонили предложения «Севильи» и «Ромы» об аренде швейцарца до конца сезона 2019/20 и планируют продать полузащитника летом за 30 миллионов евро.

Шачири принял участие в 10 матчах «Ливерпуля» в сезоне 2019/20 во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч.

В этом сезоне 28-летний швейцарец пропустил 2 месяца из-за повреждения икроножной мышцы.

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