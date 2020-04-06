«Ливерпуль» может приобрести Закарию и Тюрама из «Боруссии М»
08:55
Игроки менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария и Маркус Тюрам могут перейти в «Ливерпуль», сообщает Daily Express.
По сведениям источника, главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп хочет усилить команду летом, чтобы закрепить успехи клуба.
В текущем сезоне 23-летний Закария провел 31 матч, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость швейцарца в 45 миллионов евро.
22-летний Тюрам, являющийся сыном экс-защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, сыграл в 33 матчах, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.