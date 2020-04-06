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«Ливерпуль» может приобрести Закарию и Тюрама из «Боруссии М»

08:55
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Игроки менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария и Маркус Тюрам могут перейти в «Ливерпуль», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп хочет усилить команду летом, чтобы закрепить успехи клуба.

В текущем сезоне 23-летний Закария провел 31 матч, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость швейцарца в 45 миллионов евро.

22-летний Тюрам, являющийся сыном экс-защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, сыграл в 33 матчах, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.

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