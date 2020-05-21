«Ливерпуль» готов продать трех футболистов, чтобы приобрести Вернера

«Ливерпуль» может продать в летнее трансферное окно трех футболистов, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, клуб могут покинуть Марко Груич, Джердан Шачири и Харри Уилсон. Продажи футболистов должны освободить средства под трансфер форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

В текущем сезоне на счету Вернера 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 10 результативных передач.