"Ливерпуль" арендовал Авонийи в "Майнц". Ранее им интересовался ЦСКА

"Майнц" арендовал у "Ливерпуля" нападающего Тайво Авонийи, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано на один год. Ранее сообщалось, что им интересуется ЦСКА.

✍️ We have agreed a deal to sign Taiwo Awoniyi on loan from @LFC for this season, subject to international clearance and a medical. #UpTheMainz pic.twitter.com/vDCZMVh1Kl — Mainz 05 English (@Mainz05en) August 6, 2019

21-летний нигериец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Гент". В 38 матчах он забил 14 мячей при трех голевых передачах.

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