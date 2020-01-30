«Лион» подписал за 25 миллионов евро 22-летнего бразильца
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«Лион» приобрел полузащитника «Атлетику Паранаэнсе» Бруну Гимарайнса. Об этом в Twitter объявил президент клуба Жан-Мишель Олас, опубликовав фотографии 22-летнего бразильца со спортивным директором «ткачей» Жунинью.
Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бруну Гимарайнс провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.
@OL pic.twitter.com/KzUlzhw12n— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 29, 2020
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