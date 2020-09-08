«Лидс» и «Герта» интересуются Дракслером

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летним немцем интересуется «Лидс». Владелец английского клуба Андреа Радриццани находится в хороших отношениях с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи, что может помочь сделке. Также хавбеком интересуется «Герта».

В минувшем сезоне Дракслер провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 7 голевыми передачами.