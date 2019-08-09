Левандовски считает, что подписание Сане не решит все проблемы "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски считает, что клубу стоит подписать еще игроков в атаку. По его мнению, если покупка Лероя Сане у "Манчестер Сити" состоится, то этого будет недостаточно.

– "Бавария" потеряла 3 игроков в атаке, – цитирует Bild Левандовски. – У нас нет новобранцев на их место. Даже если Сане придет, нам нужен еще один вингер. Играть весь сезон с 13-14 опытными игроками будет тяжело.

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