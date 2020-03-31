«Лестер» может арендовать Коутинью у «Барселоны» за 30 миллионов евро

«Лестер» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Филиппе Коутинью, который принадлежит «Барселоне». Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, бразильца хотел бы видеть в своей команде главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, который работал с ним в «Ливерпуле». Ожидается, что английский клуб заплатит 30 миллионов евро за аренду с опцией выкупа контракта, если сделка осуществится. Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует выкупить контракт игрока.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 32 матча за «Баварию» и забил девять мячей при восьми голевых передачах.