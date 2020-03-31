Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Лестер» может арендовать Коутинью у «Барселоны» за 30 миллионов евро

31 марта 2020, 21:08
Теги:

«Лестер» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Филиппе Коутинью, который принадлежит «Барселоне». Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, бразильца хотел бы видеть в своей команде главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, который работал с ним в «Ливерпуле». Ожидается, что английский клуб заплатит 30 миллионов евро за аренду с опцией выкупа контракта, если сделка осуществится. Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует выкупить контракт игрока.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 32 матча за «Баварию» и забил девять мячей при восьми голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир