L'Equipe: "Вулверхэмптон" предлагает 40 миллионов евро за одноклубника Головина

Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле летом может перейти в "Вулверхэмптон", утверждает L'Equipe. По информации СМИ, "волки" предложили за 18-летнего француза 40 миллионов евро.

Вице-президент монегасков Олег Петров внимательно изучает предложение. Также сообщается об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед" к Бадиашиле.

В прошлом сезоне футболист провел 26 матчей за "Монако" забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 9 миллионов евро.

Контракт Бадиашиле с монегасками рассчитан до конца июня 2021 года. Отметим, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

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