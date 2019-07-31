16:56 31 июля | Футбол — Трансферы

"Лацио" поборется с "Фиорентиной" за Льоренте

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Бывший форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте входит в сферу интересов "Лацио", сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "Фиорентина".

По данным  Il Messaggero, римский клуб провел переговоры с представителями футболиста. В команде он может заменить Фелипе Кайседо, чье будущее в "Лацио" под вопросом.

34-летний Фернандо Льоренте в прошлом сезоне провел 35 матчей за "шпор" и забил восемь мячей при пяти голевых передачах. Он покинул команду и стал свободным агентом. Ранее он уже выступал в Италии за "Ювентус".

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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