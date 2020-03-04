«Лацио» хочет приобрести сына Георге Хаджи, которым интересовался «Спартак»

Полузащитник «Рейнджерс» Янис Хаджи входит в сферу интересов «Лацио», сообщают итальянские СМИ. За шотландский клуб он играет на правах аренды до конца сезона. Его контракт принадлежит «Генку».

По данным Corriere dello Sport, римский клуб готов предложить за игрока шесть миллионов евро в летнее трансферное окно. В 2019 году гендиректор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб вел переговоры по игроку, но он не захотел переходить, так как отказался принимать внутренние дисциплинарные правила.

21-летний румын в текущем сезоне выступал и за «Генк», и за «Рейнджерс». В общей сложности у него 28 матчей, шесть голов и шесть результативных передач. Его отец — знаменитый румынский футболист Георге Хаджи.