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«Крылья Советов» арендовали полузащитника Иванова из «Зенита-2»

11 февраля 2020, 14:43
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Полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов остаток сезона проведет в «Крыльях Советов», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

По условиям контракта самарский клуб сможет выкупить 23-летнего хавбека.

За «Зенит-2» Иванов выступает с 2015 года. За это время он провел 69 матчей за команду, забив 5 мячей и сделав 5 результативных передач. Сезон-2016/17 хавбек отыграл в словацком «Кошице».

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2020-02-11-sergey-ivanov-prodolzhit-sezon-v-samare.htm

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