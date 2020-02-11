«Крылья Советов» арендовали полузащитника Иванова из «Зенита-2»

Полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов остаток сезона проведет в «Крыльях Советов», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

По условиям контракта самарский клуб сможет выкупить 23-летнего хавбека.

За «Зенит-2» Иванов выступает с 2015 года. За это время он провел 69 матчей за команду, забив 5 мячей и сделав 5 результативных передач. Сезон-2016/17 хавбек отыграл в словацком «Кошице».