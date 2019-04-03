"Крузейру" заплатит 740 тысяч евро за аренду Роши

Стали известны финансовые подробности перехода нападающего Педро Роши из "Спартака" в "Крузейру". Как сообщает Planeta do Futebol, бразильский клуб заплатит за аренду 24-летнего бразильца до конца этого годла 3,2 миллиона бразильских реалов, что равняется 740 тысячам евро. Также клуб будет платить игроку зарплату в 800 тысяч бразильских реалов (около 185 тысяч евро).

Ранее стало известно, что от аренды Роши отказался "Сан-Паулу", который не захотел платить за бразильца 1 миллион евро.

Напомним, Роша в 2017 году перешел в "Спартак" из "Гремиу" за 12 миллионов евро, подписав контракт на 4 года. В текущем сезоне бразилец провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

"Крузейру" арендовал Педро Рошу у "Спартака" //

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