"Крузейру" арендовал Педро Рошу у "Спартака"

"Крузейру" объявил об аренде у "Спартака" нападающего Педро Роши. Соглашение рассчитано до конца 2019 года.

В прошлом сезоне "Крузейру" занял 8-е место в чемпионате Бразилии.

Ранее стало известно, что от аренды Роши отказался "Сан-Паулу", который не захотел платить за бразильца 1 миллион евро. В интервью "СЭ" футболист заявил, что не чувствует себя счастливым в России из-за отсутствия игровой практики.

В текущем сезоне Роша провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.