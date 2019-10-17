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Коутинью может продолжить карьеру в чемпионате Англии

17 октября 2019, 11:29
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, который выступает на правах аренды за «Баварию», летом может перейти в команду из чемпионата Англии, утверждает The Sun. По информации СМИ, каталонцы будут рассматривать такой вариант в том случае, если мюнхенцы не станут выкупать 27-летнего бразильца.

В «Барселоне» рассчитывают, что Коутинью наберет хорошую форму в этом сезоне, что позволит сине-гранатовым продать хавбека по высокой цене. Первым клубом в списке идет «Бавария», затем АПЛ без названия конкретных клубов.

Футболист выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год.

В текущем сезоне Коутинью провел 8 матчей за «Баварию», забил два гола и отдал три голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.

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