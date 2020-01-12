«Копенгаген» объявил о подписании бывшего игрока «Ростова» Сигурдссона

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон стал игроком «Копенгагена», сообщает пресс-служба датской команды. Контракт с 33-летним футболистом сборной Исландии будет действовать до лета 2020 года. Игрок будет выступать за «Копенгаген» под 27-м номером.

Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей за желто-синих и не отметился результативными действиями.

Ранее Сигурдссон уже выступал за «Копенгаген» с 2011 по 2014. Исландец также играл за «Рубин», «Фулхэм», «Краснодар» и другие команды.