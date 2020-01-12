«Копенгаген» объявил о подписании бывшего игрока «Ростова» Сигурдссона
12 января 2020, 20:24
Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон стал игроком «Копенгагена», сообщает пресс-служба датской команды. Контракт с 33-летним футболистом сборной Исландии будет действовать до лета 2020 года. Игрок будет выступать за «Копенгаген» под 27-м номером.
Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей за желто-синих и не отметился результативными действиями.
Ранее Сигурдссон уже выступал за «Копенгаген» с 2011 по 2014. Исландец также играл за «Рубин», «Фулхэм», «Краснодар» и другие команды.
Ragnar Sigurdsson returns to F.C Copenhagen and has signed a deal until the summer of 2020 #fcklive https://t.co/ODxgHUgnij— F.C. K?benhavn (@FCKobenhavn) January 12, 2020
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