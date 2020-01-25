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Комличенко стал игроком «Динамо»

25 января 2020, 20:34
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Пресс-служба «Динамо» сообщает, что российский нападающий Николай Комличенко перешел в московскую команду из «Млады Болеслав». Контракт с форвардом рассчитан на 4,5 года.

Николай Комличенко (слева) и&nbsp;гендиректор &laquo;Динамо&raquo; Юрий Белкин.Агент Комличенко: «Мечты о западной команде? Николай и так перешел в топ-клуб!»

Как ранее сообщал «СЭ», стоимость трансфера составила 3,5 миллиона евро.

24-летний Комличенко выступал за «Младу» с 2017 года. В прошлом сезоне футболист провел 33 матча за чешскую команду забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах и 6 голевых передач.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». Николай играл за «быков» с 2014 по 2018 год. В активе форварда 3 матча за сборную России и один гол.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 5,5 миллиона евро.

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