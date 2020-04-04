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Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»

4 апреля 2020, 18:08
Александр Кокорин (справа). Фото ФК "Сочи".
Александр Кокорин (справа). Фото ФК "Сочи".
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что им интересовался «Челси». Нападающий принадлежит «Зениту». О том, насколько правдива информация, у него спросил Александр Кержаков.

— Интерес «Челси»? Нет, конкретики не было. Разговоров много было. Звонили, узнавали ситуацию, — сказал Кокорин в эфире Instagram Александра Кержакова.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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