Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»

9 сентября 2020, 23:59
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Форвард «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает gazzetta.it. По информации источника, 29-летний россиянин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Рому». Сообщается, что в московской команде футболист получает около 3 миллионов евро в год.

Ранее появилась информация, что римский клуб обратился в «Спартак» по возможности перехода нападающего.

10 сентября Кокорин прокомментировал слухи об интересе со стороны «Ромы».

В минувшем сезоне Кокорин провел на правах аренды в «Сочи», футболист принадлежал «Зениту». За сочинцев принял участие в 10 матчах, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 6 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 5580
Все опросы
Где вы ждете Александра Кокорина этой осенью?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
65
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Прямой эфир
Прямой эфир