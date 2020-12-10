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Клубы АПЛ интересуются Макси Гомесом

10 декабря 2020, 10:22
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Нападающий «Валенсии» Макси Гомес может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Daily Mail.

По данным источника, интерес к 24-летнему уругвайцу проявляют «Арсенал» и «Вулверхэмптон», однако переговоры по трансферу еще не начались.

В нынешнем сезоне ла лиги Гомес провел 10 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

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